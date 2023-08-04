Мир 04 августа 2023, 00:25 Суд не стал арестовывать Трампа Суд отказался арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия Фото: правительство США/Flickr

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Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа. Его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов, сообщило РИА «Новости».

Прокуратура не настояла на аресте экс-главы Белого дома. Суд поддержал требование о необходимости взять с него обязательство о явке по вызову и соблюдении законов. Сам же Трамп согласился сдаться в случае вынесения обвинительного решения.

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В разговоре с судьей бывший глава Белого дома не признал свою вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия.

В четверг, 3 августа, Трамп должны огласить новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Ранее он заявил, что глава государства Джо Байден распорядился обвинить его в стольких преступлениях, сколько можно выдумать.

Экс-президенту США предъявили обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов с помощью штурма в Капитолии.