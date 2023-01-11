Мир 11 января 2023, 10:16 Болсонару пообещал «самоэкстрадироваться» в Бразилию Экс-президент Бразилии Болсонару объявил о возвращении из США Пресс-служба Кремля

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару после требований об экстрадиции из США решил в скором времени вернуться на родину. Для этого он раньше времени выписался из больницы во Флориде, рассказал телеканал CNN Brasil.

Политика госпитализировали в пригороде Орландо 8 января с кишечной непроходимостью — осложнением ножевого ранения во время митинга в 2018 году. Он приехал в Штаты 30 декабря и собирался провести с семьей около месяца, но решил вернуться раньше. Несмотря на требование врачей остаться под наблюдением еще на три—четыре дня, 10 января бывший президент Бразилии выписался из клиники.

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«Я приехал в США и собирался пробыть здесь до конца января, но я намерен ускорить возвращение», — сказал Жаир Болсонару.

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Сенатор Ренан Калейрус написал обращение в Федеральный верховный суд Бразилии и потребовал экстрадировать бывшего президента в течение 72 часов на допрос по делу о массовых беспорядках в Бразилиа. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не получали официальных запросов по этой теме.