Мир 09 января 2023, 17:42 🔥 Бразилия, расколотая пополам. Попытка государственного переворота или просто беспорядки? Политолог Дубравский: ситуация в Бразилии напоминает события со штурмом Капитолия в США

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В столице Бразилии разразились масштабные протесты: в минувшее воскресенье разъяренная толпа поджигала полицейские машины, вступила стычки с силовиками. На некоторое время митингующие даже захватили и устроили беспорядки в Верховном суде, резиденции первого лица и парламенте. Поводом для недовольства населения стало вступление в должность президента Лулы да Силвы. Он выиграл выборы во втором туре с минимальным перевесом, инаугурация состоялась 1 января. Что и почему произошло в Бразилиа, какие последствия это возымеет — в материале «360».

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Привет из Северной Америки?

Многие эксперты отметили сходство протестов в столице южноамериканской страны с аналогичными действиями сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года. Тогда несогласные с результатами выборов президента США захватили Капитолий, что стало беспрецедентным событием для страны.

В Бразилии ранее тоже не происходило ничего подобного. «В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону», — заявил президент Лула да Силва, назвав протестующих «фанатичными фашистами».

Митингующие активно сопротивлялись силовикам. В Сети есть видео, на которых видны горящие полицейские машины. Толпа, разодетая в цвета национального флага, устроила погром в Федеральном верховном суде, конгрессе и дворце Планалту.

Правительственные силы к вечеру 8 января смогли освободить административные здания и остановить беспорядки, применяя при этом спецсредства — слезоточивый газ, водометы, светошумовые бомбы, которые сбрасывали с вертолетов.

По разным данным, полицейские задержали от 150 до 400 человек. Верховный суд арестовал30 протестующих. Ранее стало известно, что по решению той же инстанции губернатор Бразилиа Ибанейс Роча снят с должности сроком на 90 дней.

Обвинение заключалось в том, что местные власти были в курсе подготовки протестов. Судья Алешандри ди Морайс также заявил, что протестующих перевозили на военных машинах федерального округа, а столичная полиция не предприняла должных мер по разгону митингов.

Указом президента да Силвы в республике ввели режим ЧС до конца января.

«Все те люди, которые участвовали в этом, будут найдены и наказаны. Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова, но она также требует от людей уважать институты, созданные для укрепления демократии», — подчеркнул он.

Бывший глава государства Жаир Болсонару осудил своих же сторонников, участвовавших в беспорядках. Но Лула да Силва все равно обвинил предшественника в подстрекательстве к протестам.

По информации СМИ, экс-президент Бразилии в конце декабря улетел во Флориду и в начале 2023 года все еще находился в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Это еще больше наталкивает на мысль о том, что протесты в Бразилии — некий «привет Южной Америке» из Северной. Политтехнолог и публицист Павел Дубравский напомнил в разговоре с «360», что Болсонару часто называли «Трампом из тропиков», а параллели и сходства североамериканского и южноамериканского экс-президентов возникли давно.

По словам политолога, Болсонару при этом не стремится полностью повторять судьбу Трампа, хотя выступает ярким популистом. Ведь против Трампа завели «дело 6 января» и теперь некоторые конгрессмены намерены запретить ему участие в выборах на основе обвинений в «участии в мятеже».

«Болсонару не хочет, чтобы ему воспрепятствовали участвовать в следующих выборах в Бразилии. Поэтому он и не поддержал проигравший уличный протест без цели, хотя сам заигрывал с ним еще с лета 2022 года. Он избежал ошибки Трампа, который ждал до последнего и только после поражения штурмовавших Капитолий осудил их», — объяснил Дубравский.

Жаир Болсонару на церемонии приветствия участников саммита «Группы двадцати» в Риме, октябрь 2021 года / РИА «Новости»

«Левак»-арестант против консерватора

Бразилия раскололась пополам не сегодня. Президентские выборы в октябре 2022 года обозначили разделение общества практически пополам. Лула да Силва обошел тогда Болсонару во втором туре с минимальным отрывом: 50,9% голосов против 49,1%.

Газета «Метро» со ссылкой на главного научного сотрудника Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнева Ивановского охарактеризовала да Силву как лидера низших слоев общества и интеллигенции, в то время как Болсонару назвала президентом богатых: его поддерживают бизнес и средний класс. К тому же он бывший военный, консерватор, сторонник традиционных ценностей и смертной казни, но противник ЛГБТ и абортов. В отличие от Лулы да Силвы, который целиком за права меньшинств.

Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи в Доме правительства, май 2010 года / РИА «Новости»

Да Силва стал президентом в третий раз. Он занимал эту должность два срока подряд — с 2003 по 2010 год. Его правление было довольно успешным для страны: вырос ВВП, снизился уровень инфляции и безработицы.

Темное пятно в биографии да Силвы — обвинения в коррупции после того, как он ушел в отставку. В 2017 году бывшего главу республики приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы, в 2018-м отправили отбывать наказание, однако спустя 580 дней отпустили. В 2021 году все обвинения сняли, а апелляции, поданные правительством Болсонару, отклонили. Отсюда и кричалки сегодняшних протестующих: «Вор не может быть президентом!»

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва / РИА «Новости»

Другими лозунгами люди призывают освободить страну от коммунизма. Да, Лула да Силва — безусловно, левый. Но сейчас он почему-то удобен Западу. Достаточно посмотреть на поддержку всего политического истеблишмента — начиная от заявлений Борреля и заканчивая осуждением беспорядков Байденом, который далеко не всегда называет подобные происшествия «покушением на демократию», а иногда — совсем наоборот (вспомним недавние события в Иране).

Как вишенка на торте — в администрации социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной и признанной экстремисткой в России компании Meta) заявили, что будут блокировать призывы к беспорядкам в Бразилии. Остается пожать плечами, вспомнив, как вела себя эта соцсеть, например, на фоне протестов в Белоруссии в 2020 году.

«Лула пользуется огромной поддержкой Соединенных Штатов и Европы. Как только появились первые результаты второго тура выборов, его поздравили президенты США, Франции и стран Латинской Америки, а также глава ЕС. Более того, сенатор от демократов Берни Сандерс пытался еще до второго тура инициировать публичное заявление сената США, чтобы осудить любые попытки не признать результаты выборов. А об этом как раз говорил Болсонару, заигрывая с темой. Более того, Лула сходится с современной американской и европейской номенклатурой в вопросах экологии и работы международных организаций», — рассказал «360» политтехнолог Павел Дубравский.

В МГИМО оценили риски того, что избрание да Силвы негативно скажется на отношениях с Россией, как минимальные. На этом внешнеполитическом треке позиции непримиримых соперников — Силвы и Болсонару — всегда совпадали. И тот, и другой ратовали за дружбу с Москвой.

Будет ли революция?

Во-первых, нужно понимать, что протесты в Бразилии — скорее не «за Болсонару», а «против да Силвы». Он выиграл с небольшим перевесом во втором туре выборов и с тех пор сильно злит не только болсонаристов, отметил Дубравский. Расширение правительства и вмешательство в свободу слова в интернете тоже не прошло даром, добавил эксперт.

«Что касается развития протестов, сложно говорить. Пока реакция Верховного суда и президента Лулы да Силвы выглядит как максимальное и жесткое противодействие. У Бразилии появился свое „6 января“. Сценарий больше напоминает события со штурмом Капитолия в США», — подытожил политтехнолог.