Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии | 360°

Мир 03 октября 2022, 00:38 Поделиться Telegram

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Viber Болсонару вырвался вперед на выборах президента Бразилии Президент Бразилии Болсонару лидирует на выборах после обработки 1,08% голосов Pxhere.com

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Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперед на президентских выборах по итогам обработки 1,08% голосов. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда.

Болсонару набирает 48,37% голосов избирателей, отметило РИА «Новости».

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Ближайший соперник действующего бразильского лидера — экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. При самых первых подсчетах он опережал. По последним подсчетам, он набрал 41,37%, голосов избирателей.

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Болсонару был уверен в своей победе на президентских выборах в Бразилии уже в первом туре. Такое заявление он сделал перед тем, как покинул избирательный участок после голосования.

По словам Болсонару, на протяжении 45 дней предвыборной кампании он и его команда много ездили по стране и повсюду их «встречали превосходно», отметил ТАСС.

«Все имеющиеся у нас данные говорят в нашу пользу. Другая сторона не смогла даже выйти на улицы, их не приемлют, им не верят», — привело слова действующего бразильского лидера издание Antagonist.

Он выразил уверенность, что «на честных выборах» сможет одержать победу по меньшей мере с 60% голосов.

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