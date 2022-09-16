Президент Бразилии сравнил спецоперацию на Украине с Карибским кризисом | 360°

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Президент Бразилии сравнил спецоперацию на Украине с Карибским кризисом

Президент Бразилии Болсонару связал начало спецоперации со стремлением Украины в НАТО

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Стремление Украины вступить в НАТО сыграло решающую роль в начале российской спецоперации. Президент Бразилии Жаира Болсонару в интервью газете Folha de Sao Paulo сравнил конфликт с Карибским кризисом.

«Что, вероятно, было в голове [президента России Владимира Путина]? „Ребята вступают в НАТО, они собираются запустить ракеты в нескольких минутах от Москвы“. Точно так же, как было во время Карибского кризиса в 1962 году», — сказал он.

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Он напомнил, что тогда США разместили в Турции ракеты средней дальности, которые могли поразить СССР. В ответ на это Советский Союз разместил свои подразделения на Кубе. Жаир Болсонару связал разрешение ситуации с тем, что американскому президенту Джону Кеннеди хватило сил пойти по пути дипломатии, в отличие от нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

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Президент Бразилии уже объявлял о нейтральной позиции своей страны в отношении конфликта на Украине, а после телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что его готовность пойти на переговоры могла бы решить проблему.

Бразилия

НАТО

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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