Большинство японцев выступили за отмену Олимпиады в Токио

Половина респондентов предлагают перенести дату соревнований, а 35% заявили, что Олимпиаду необходимо и вовсе отменить. Однако каждый 10-й японец считает, что игры должны состояться.

Эксперты проводили исследование с 23 по 24 января. Они опросили 1,6 тысячи японцев.

Ранее The Times сообщила, что правительство Японии пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены и в этом году из-за пандемии. Игры должны были пройти в 2020 году с 24 июля по 9 августа. Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

Тем не менее заместитель генерального секретаря правительства страны Манабу Сакаи опроверг слухи об отмене. По данным СМИ, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планируют привить от коронавируса всех спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио.