Япония опровергла слухи о негласной отмене Олимпийских игр

Журналисты сообщили, что власти Японии негласно решили отменить Олимпиаду в Токио. Но заместитель генерального секретаря правительства страны Манабу Сакаи опроверг эту информацию.

«Я хочу категорически опровергнуть это, так как это не соответствует действительности», — заявил Сакаи во время пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

Кроме того, замгенсекретаря добавил, что также опровергает сведения о желании Токио провести Олимпийские игры в 2032 году.

Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что японские власти негласно решили отменить проведение игр в Токио. По информации издания, правительство якобы достигло консенсуса о том, что проводить Олимпиаду слишком трудно.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году. Весной Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет игр сообщили о переносе соревнований на 2021 год. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса. Игры планируется провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.