СМИ: участникам Олимпиады в Токио сделают прививки от коронавируса
По данным газеты, для МОК является приоритетной вакцинация спортсменов из тех стран, где национальные прививочные кампании еще не запустили. Источники издания сообщили, что договоренность между МОК и ВОЗ по вакцинации спортсменов может вызвать дебаты из-за этих приоритетов.
«Я думаю, они (МОК и ВОЗ — прим. ред.) будут продолжать работать над этим, чтобы сделать вакцину максимально доступной для людей, приезжающих в Японию. Для нас это важно», — приводит The Telegraph слова директора Британской олимпийской ассоциации Энди Энсона.
На этой неделе СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что японские власти решили негласно отменить Олимпиаду, которую перенесли с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Позже заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи и Международный паралимпийский комитет (IPC) опровергли эту информацию.