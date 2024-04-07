Мир 07 апреля 2024, 13:38 «Большая победа для сторонников мира по всей Европе!» Орбан — о выборах в Словакии Орбан назвал победу Пеллегрини в Словакии победой для сторонников мира в Европе Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о победе Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии. По его словам, результаты голосования стали значительной победой для всех европейцев, жаждущих мира, написал политик в соцсети Х.

«Большая победа для народа Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!» — отметил премьер-министр Венгрии.

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Он также поздравил Пеллегрини с победой на выборах президента страны.

Спикер Национального совета Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини одержал победу на выборах в президента с 53,55% голосов. За его оппонента Ивана Корчока проголосовали 46,44% избирателей.

Пеллегрини заявил, что приложит все усилия, чтобы Словакия выступала за мирное решение конфликтов. Он подчеркнул, что будет придерживаться этой позиции, несмотря на любую критику.