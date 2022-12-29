Эксклюзив 29 декабря 2022, 12:40 Большая часть поставленного на Украину вооружения НАТО оказалась в нерабочем состоянии Аналитик Колчин заявил, что НАТО поставил Украине устаревшее некачественное оружие

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Военная помощь со стороны Запада не утолила «голод» украинской армии. Страны НАТО поставили ей устаревшее вооружение низкого качества, иногда в нерабочем состоянии. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал об этом «360».

«Несмотря на рекордные объемы предоставляемой Украине военной помощи, ее качество всегда вызывало вопросы. Страны НАТО в первую очередь передавали Украине снаряжение, оставшееся после холодной войны. Степень качества этого вооружения зачастую очень разнилась», — сказал он.

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Петр Колчин связал это с тем, что не все страны могли тратиться на консервацию и сохранение своих арсеналов. Североатлантический альянс стал закупать старое советское вооружение для Украины в Восточной Европе, и оно в основном пребывает в очень плачевном состоянии. Например, по словам аналитика, танки не обслуживали десятилетиями, стрелковое оружие хранили в неподходящих для этого условиях, бронетранспортеры и артиллерию тоже обходили стороной, когда распределяли бюджет.

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«В результате ВСУ столкнулось с тем, что добрая часть всего того, что им передали страны Запада, оказалась просто в нерабочем состоянии, потребовала модернизации, доработки или восстановления», — сказал Петр Колчин.

Он предупредил, что это потребовало от киевского режима дополнительной траты времени, денег и промышленного потенциала. Вооруженные силы Украины, по его словам, опять столкнулись с «голодом вооружения», и даже мифические 120 миллиардов долларов помощи не смогут гарантировать украинскому государству даже удовлетворительный уровень снабжения армии.

Нацбанк Украины подсчитал, что общая сумма анонсированной и фактически предоставленной Украине военной, гуманитарной и финансовой помощи достигла за год 120 миллиардов долларов, рассказала «Газета.ru». Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ранее объявил, что ВСУ уже истратили свои запасы советского вооружения и все, что передали с Запада.