Спецоперация 27 декабря 2022, 06:40 ВСУ истратили все поставленное НАТО оружие — Алаудинов Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что ВСУ истратили советское и натовское оружие

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Украинские военные потратили не только запасы советского оружия, но и все поставленное странами НАТО. Восстановить арсенал в короткие сроки не получится, предупредил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства», — написал он.

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Апты Алаудинов уверен, что НАТО не сможет повторить поставку оружия Украине, ведь таких объемов для экспорта не осталось. Он заявил, что план Вооруженных сил Украины пойти в контратаку к Новому году для того, чтобы выслужиться перед западными союзниками, обречен на провал. По его словам, они потеряли 200 тысяч бойцов убитыми.

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Командир спецназа «Ахмат» назвал обстановку на линии фронта стабильной, сказал, что Артемовск планомерно сковывают и рано или поздно освободят. Он объяснил промедление попыткой избежать жертв среди мирного населения, а также участием в конфликте всех сил и средств НАТО.