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    25 февраля 2022, 11:36

    Россия ограничила использование неба для британских самолетов

    Росавиация ограничила использование неба России для британских самолетов

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Росавиация объявила об ограничении использования неба для британских самолетов. Эта мера последовала в ответ на британские санкции против авиакомпаний.

    Россия ограничила использование неба для британских самолетов

    «25 февраля 2022 года, с 11:00 по московскому времени, введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированного в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте Росавиации.

    Также речь идет о запрете транзитных полетов через территорию РФ. В заявлении говорится, что такая мера принята в ответ на недружественные решения авиационных властей Великобритании. Речь идет о запрете полетов в Соединенное Королевство самолетов, принадлежащих, зарегистрированных, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией.

    Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете властей Великобритании деятельности «Аэрофлота» в своей стране.