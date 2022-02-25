Россия ограничила использование неба для британских самолетов

Росавиация объявила об ограничении использования неба для британских самолетов. Эта мера последовала в ответ на британские санкции против авиакомпаний.

«25 февраля 2022 года, с 11:00 по московскому времени, введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированного в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте Росавиации.

Также речь идет о запрете транзитных полетов через территорию РФ. В заявлении говорится, что такая мера принята в ответ на недружественные решения авиационных властей Великобритании. Речь идет о запрете полетов в Соединенное Королевство самолетов, принадлежащих, зарегистрированных, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией.

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете властей Великобритании деятельности «Аэрофлота» в своей стране.