Лавров посчитал обвинения Чехии в адрес России шизофренией

Россия никогда не хотела строить козни Чехии. Все заявления чешской стороны по поводу причастности РФ к взрывам во Врбетице похожи на шизофрению. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: „А вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину“. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет», — сказал Лавров интервью РИА «Новости».

Он отметил, что не понимает, зачем Прага сделала такие заявления. Однако, по его словам, маховик уже запущен.

Президент Чехии Милош Земан 25 апреля на выступлении перед соотечественниками сказал, что расследование дела о взрывах продолжается. Власти рассматривают две версии: организация взрывов представителями иностранной спецслужбы и непрофессиональное обращение с содержимым складов работниками.

Глава государства призвал дождаться итогов расследования. Земан подчеркнул, что если участие России в произошедшем подтвердится, то она должна будет заплатить за это. Если же это предположение не подтвердится, то «речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии».

Однако еще до окончания расследования из Чехии выслали 18 дипломатов РФ. Москва ответила зеркально и выслала из России 20 сотрудников посольства Чехии.