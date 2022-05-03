Болгарии предсказали трудности с заполнением ПХГ после отказа от газа из России

После отказа от экспорта газа из России Болгарии придется постараться, чтобы к началу отопительного сезона заполнить подземные хранилища на 80%. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Утром 27 апреля «Газпром» объявил об остановке поставок газа польскому оператору PGNiG и болгарскому «Булгаргазу» в связи с отсутствием выплат за энергоресурсы в рублях.

Также компания пригрозила сократить поставки в третьи страны, если Польша и Болгария начнут забирать газ из другого потока.

В компании подчеркнули, что готовы возобновить поставки после оплаты.

«Что касается закачки газа в ПХГ, согласно текущим требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80%, поэтому Польша уже сейчас близка к этому уровню, а вот Болгарии придется постараться для достижения этого показателя», — сказала Мария Белова.

По имеющимся данным, на утро 29 апреля заполненность хранилищ Болгарии составляла 17,2% — около 96,% миллиона кубоеметров. При этом у Польши этот показатель находился на уровне порядка 76% — 2,7 миллиарда кубометров. По мнению аналитика, резервным источником газа для двух этих стран могут стать запасы из своих хранилищ.

При этом Болгария может попробовать нарастить запасы с помощью закупок газа у Азербайджана, хотя эти объемы «точно будут несопоставимы с российскими», подчеркнула Белова. Также страна может начать реверс из Сербии по продолжению «Турецкого потока». Таким реверсом российского газа из Германии снабжает себя Польша. Также она обладает хранилищами для приема сжиженного газа.

Указ президента РФ Владимира Путина о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами вступил в силу 1 апреля. Президент сообщил, что для оплаты газа западные страны должны будут открыть счета в российских банках.