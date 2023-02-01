Мир 01 февраля 2023, 04:03 Более половины американцев выступили против Трампа и Байдену NBC News: две трети американцев не хотят участия в выборах ни Трампа, ни Байдена Pxhere

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Две трети американцев не слишком довольны тем, что в грядущих выборах президента США могут участвовать нынешний глава Белого дома Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп. Такие данные следуют из опроса телеканала NBC News.

«Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты», — говорится в сообщении телеканала.

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Более половины (52%) избирателей, по данным исследования, чувствуют себя «очень некомфортно» в связи с президентскими амбициями Трампа. Еще 14% респондентов отметили наличие у себя «некоторых сомнений».

Чуть меньше половины опрошенных — 48% — заявили о крайнем дискомфорте относительно президентских перспектив Байдена. О сомнениях по этому поводу говорят 19% американцев.

При этом, 34% избирателей отнесутся к участию в президентских выборах Байдена с энтузиазмом. Такое же мнение по поводу Трампа у 32% респондентов.

Ранее Трамп отметил, что на край третьей мировой мир привело отсутствие политической воли и некомпетентность Байдена. При этом сам Трамп заявил о готовности урегулировать украинский конфликт за сутки. Политик уверен, что, будучи на посту президента, смог бы предотвратить происходящее на Украине.

Источники агентства Reuters утверждают, что действующий глава Белого дома намерен баллотироваться на второй срок. Объявить о выдвижении своей кандидатуры, по их словам, Байден намерен уже в феврале.