Эксклюзив 22 января 2023, 20:55 Зачем нарушать традиции. Попавший в скандал Байден объявит о планах на второй срок Историк Рогулев: Байден может объявить о втором сроке, чтобы не нарушать традиции White House / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент США Джо Байден оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые хранились ненадлежащим образом. Политик отмалчивается, а его рейтинги тем временем стремительно падают. По данным недавних опросов, работу Байдена одобряют 40% американцев. Это своего рода антирекорд. Ранее самые плохие показатели были в мае и июне 2022 года, но и тогда они оказались на четыре пункта выше. Источники Reuters утверждают, что Байден собирается объявить о выдвижении на второй срок уже в феврале. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «360» объяснил, почему президент США может пойти на этот шаг.

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Далее — его прямая речь.

Не сказать сейчас — расписаться в окончании карьеры

Байдена избрал народ. В Америке такая конституция: избрал народ на четыре года и должен терпеть, ничего с этим президентом не сделаешь, чтобы ему вотум недоверия объявить, отправить в отставку каким-то образом до конца срока. Поэтому приходится терпеть, а ему дорабатывать два года.

Если говорить о выдвижении на второй срок, то это традиция. Потому что если Байден сейчас скажет, что на второй срок не идет, то эти два года с ним, по сути, дела никто иметь не будет. Это все равно, как если бы он заявил об окончании своей карьеры. Кому нужен такой президент, который два года досидит, и на этом все?

Поэтому он будет так говорить. Но это не означает, что в реальности Байден будет участвовать в выборах. Если в США человека избирают на президентский срок, он имеет право второй раз свою кандидатуру выставлять по конституции. И не делают этого только в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, когда политики понимают, что им не выиграть выборы никаким образом, то есть заранее расписываются в том, что они не участвуют.

Президент Линдон Джонсон в 1968 году из-за войны во Вьетнаме не стал выставлять свою кандидатуру второй раз, хотя имел право. Но это, повторяю, скорее исключение из правил.

Обычно президенты, если они более-менее успешны, выставляют кандидатуру на второй срок. А Байдену зачем эту традицию подрывать? Скажут: чего ты тогда вообще совался, зачем соглашался на один срок?

Президент на один срок — не американская традиция. Тут много обстоятельств, но они больше политико-психологического свойства.

Американцы поддержат, если другого не найдут

Вспомните, когда Байден появился, он уже не мальчик был и до этого два раза пробовал участвовать в президентской гонке, но неудачно. Но если бы его не вытащили, не выставили демократы, то претендентом был бы Берни Сандерс. А он социалист и остается возможным претендентом.

Он всего на год моложе Байдена, так что тут у них геронтократия вообще расцветает пышным цветом. Я думал, что Нэнси Пелоси не будет участвовать [в политической жизни страны], когда у нее закончилась карьера спикера, но нет, пожалуйста, избралась в новый состав конгресса. А ей 82 года. И ничего, трудится на благо американцев.

Может быть, Байдена и поддержат на выборах, если никого другого не найдут. Его рейтинг уже сейчас колеблется, как у любого политика. Но индекс поддержки, то есть количество избирателей, которые поддерживают его на посту президента, находится в диапазоне от 38-39 до 44%. То есть меньшая часть одобряет его деятельность, а большая часть — свыше 50% — не одобряет. Вот тут в чем дело.

Скандал ни к чему не приведет

До выборов еще надо дожить два года. Неизвестно, что произойдет: будет ли кризис, будет ли нарастать инфляция, потому что он, конечно, некоторыми мерами свою партию и самого себя вытянул перед промежуточными выборами.

Все думали, что демократы провалятся под фанфары. Но этого не произошло. И как раз благодаря экстренным мерам, но они такие чрезвычайные, что последствия скажутся. И уже сказываются.

Экономика не идет в гору — такого нет, а сейчас им еще и дефолт грозит. Плюс республиканцы приняли в палате представителей правило, что все расходы будут сверять с планкой госдолга, а министр финансов уже просит поднять эту планку. Вот сейчас будет рубка.

В свете скандала вокруг расследований из-за секретных документов Байдену могут объявить импичмент, но в сенате большинство у демократов, они импичмент не одобрят. Так что объявить могут, но в реальности он не состоится. Так что он досидит свои два года.