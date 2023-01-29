Мир 29 января 2023, 04:39 Слабость Байдена поставила мир на край третьей мировой — Трамп Экс-президент США Трамп обвинил Байдена в слабости, которая привела к тяжелым последствиям РИА «Новости»

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Отсутствие политической воли и некомпетентность президента США Джо Байдена привела мир на край третьей мировой войны, считает бывший резидент Овального кабинета Дональд Трамп. Его выступление транслировалось на Youtube.

«Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны — если кто не знает», — сказал миллиардер.

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По словам Трампа, он готов урегулировать украинский конфликт за сутки. Он считает, что, будучи на посту президента, смог бы предотвратить происходящее на Украине. Политик уверен, что именно этого соглашения все ждут, но его некому заключать.

Трамп негативно высказывается о своем принципиальном сопернике Джо Байдене. На минувших президентских выборах кандидат от демократов одержал победу, а республиканец — проиграл. На предстоящих в 2024 году выборах Трамп надеется взять реванш. Ранее он заявил, что США при Байдене разрушаются коррупционерами.