    22 июня 2020, 21:02

    Более девяти миллионов человек в мире заразились коронавирусом

    Арина Гудилова

    Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило девять миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса.
    Более девяти миллионов человек в мире заразились коронавирусом | Изображение 1
    Источник фото: Университет Хопкинса

    На первом месте по-прежнему остается США. В стране зафиксировано 2 289 168 зараженных. Из них смогли побороть болезнь 622 133 пациентов. 120 044 — погибли.

    Второе место занимает Бразилия. Там инфекцией заразились 1 083 341 человек. За предыдущие сутки прирост инфицированных составил более 17,4 тысяч. Выздоровели 588 338 пациентов. Свыше 50 тысяч погибли.

    На третьем месте находится Россия. Выявлено 591 465 россиян с вирусом. Избавиться от болезни смогли 344 416 человек, летальных исходов — 8206. За последние сутки зафиксировано 7600 новых заболеваний.

    В стране по-прежнему фиксируется меньший процент смертельных исходов, по сравнению с другими странами. По словам властей, снизить число погибших помогло раннее закрытие границ с Китаем и увеличение числа тестов на инфекцию.