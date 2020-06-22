Более девяти миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Источник фото: Университет Хопкинса

На первом месте по-прежнему остается США. В стране зафиксировано 2 289 168 зараженных. Из них смогли побороть болезнь 622 133 пациентов. 120 044 — погибли.

Второе место занимает Бразилия. Там инфекцией заразились 1 083 341 человек. За предыдущие сутки прирост инфицированных составил более 17,4 тысяч. Выздоровели 588 338 пациентов. Свыше 50 тысяч погибли.

На третьем месте находится Россия. Выявлено 591 465 россиян с вирусом. Избавиться от болезни смогли 344 416 человек, летальных исходов — 8206. За последние сутки зафиксировано 7600 новых заболеваний.

В стране по-прежнему фиксируется меньший процент смертельных исходов, по сравнению с другими странами. По словам властей, снизить число погибших помогло раннее закрытие границ с Китаем и увеличение числа тестов на инфекцию.