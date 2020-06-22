ВОЗ рассказала о новом рекорде, связанном с COVID-19

За сутки еще у 183 020 человек в мире нашли коронавирус. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Данную информацию можно найти в отчете организации за 21 июня. Таким образом общее число заболевших увеличилось до 8,7 миллиона. По данным университета Джонса Хопкинса, настоящая цифра выше — 8,9 миллиона инфицированных.

Самой большой прирост ВОЗ зарегистрировала в Северной и Южной Америке. Это более 116 тысяч случаев. В нескольких штатах США к 20 июня зафиксировано рекордное число заражений за сутки.

Самая сложная ситуация в Латинской Америке сложилась в Бразилии. Там, по данным на 21 июня, прирост за сутки составил 17,4 тысячи. При этом жертвами вируса с начала эпидемии стали более 50 тысяч больных.

Предыдущий антирекорд по числу зараженных Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 20 мая. Тогда за день по всему миру COVID-19 подтвердился у 106 тысяч человек.

Ученые продолжают изучать коронавирус. Недавно они выяснили, что течение болезни зависит от группы крови человека. Люди со второй группой крови хуже других переносят инфекцию.