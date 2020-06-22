Власти объяснили низкие показатели смертности от СОVID-19 в России

«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноза новой коронавирусной инфекции», — пояснила она.

Голикова отметила, что январь и февраль медучреждения подготавливали для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По ее словам, в правительстве очень долго обсуждали способы решения ситуации.

«И вот эти меры — наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем, которые в том числе завозились импортные на территорию РФ, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы в случае, если они носят одноразовый характер, то есть очень много таких нюансов», — подчеркнула она.

На днях вирусолог спрогнозировал, что смертность от коронавируса в России снизится через несколько месяцев или даже лет. Осенью или весной россияне могут столкнуться со второй волной инфекции. А коллективный иммунитет в России сформируется только через два года.