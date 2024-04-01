Мир 01 апреля 2024, 07:05 «Более чем холодная война». Дипломат рассказал об отношениях НАТО и России Дипломат Гаврилов: агрессия НАТО в отношении России грозит деградацией в Европе Andreas Franke/picture alliance / Global Look Press

Читать 360tv в

Отношения НАТО и России сильно ухудшились. Агрессивная политика коллективного Запада спровоцирует кризис в странах Европы, заявил РИА «Новости» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

На саммите в Мадриде в 2022 году, напомнил дипломат, Россию объявили наиболее значительной и прямой угрозой альянсу. Константин Гаврилов заявил, что НАТО продолжит руководствоваться этой «агрессивно-конфронтационной логикой» ближайшие 10 лет, на которые рассчитана стратегическая концепция.

Реклама

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — сказал он.

Константин Гаврилов предупредил, что агрессия в сторону России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Он сказал, что долго эта напряженность в отношениях продолжаться не сможет.

Гендиректор Центра новой американской безопасности (CNAS) Ричард Фонтэйн объявил, что США не способны бороться одновременно с Россией и Китаем. По его мнению, страна истощит свои ресурсы даже при поддержке союзников.