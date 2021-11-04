Более 60 человек были на борту задержанного в Дании «Академика Иоффе»

На борту «Академика Иоффе», задержанного в Дании, находятся 38 членов экипажа и 23 ученых. С ними держат связь российские дипломаты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

В ведомстве также объяснили, что иск, из-за которого пришлось задержать судно «Академик Иоффе», подала компания One Ocean Expeditions Ltd. Это связано с предыдущей деятельностью судна. По данным СМИ, раньше его брали в аренду в туристических целях. Это и стало причиной задержания.

С «Академика Иоффе» изъяли судовые документы. Известно, что судно ходило под флагом России и находится в собственности государства. Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук использовался ради науки. В этот раз судно отправилось в научную экспедицию. В Дании экипаж планировал просто дозаправиться.

Летом этого года танкер Asphalt Princess, следовавший под флагом Панамы, был задержан вооруженными людьми в Оманском заливе. Судну был отдан приказ следовать в Иран, но власти это не подтвердили.