Российское судно «Академик Иоффе» задержали в Дании

В Дании задержали российское судно «Академик Иоффе». Об этом сообщило посольство России в Копенгагене. По предварительным данным, причиной стали проблемы с арендой и долгами.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что с «Академика Иоффе» изъяли судовые документы. Известно, что судно ходило под флагом России и находится в собственности государства. Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук использовался в научных целях.

По данным газеты «Известия», корабль ранее использовался для путешествий, в аренду брали его разные люди. Из-за проблем с договорами аренды его как раз и задержали. Но в этот раз корабль шел в научную экспедицию, а в Дании планировал дозаправиться.

В начале октября у брегов Франции задержали судно с огромной партией наркотиков. На борту перевозили тонну кокаина. Теперь все 20 членов экипажа предстанут перед судом.