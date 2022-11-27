Мир 27 ноября 2022, 19:03 Более 500 камер видеонаблюдения установят в Киевской области на период блэкаута Глава полиции Киевской области Небытов: в блэкаут в регионе поставят более 500 камер Unsplash

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Камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц в период блэкаута появятся в Киевской области. Всего установят порядка 500 устройств, заявил начальник главного управления национальной полиции в области Андрей Небытов в эфире украинского телеканала «Рада».

«Мы готовились к этому блэкауту», — отметил Небытов.

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Он также сообщил, что после увеличения числа патрулей в области на 40% снизилось количество краж из домов и на 15% — на улице. На 5% упали показатели по общей преступности.

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Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются по всей Украине. По данным местного энергохолдинга ДТЭК, в Киеве пришлось ввести экстренные графики отключения света.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры. Он не исключил эвакуацию пенсионеров и детей. Горожан предупредили о вероятности развития «плохого сценария», поэтому рекомендовали им запастись питьевой водой, едой и теплой одеждой.