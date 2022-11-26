Мир 26 ноября 2022, 22:32 Экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве ДТЭК: свет в Киеве будут отключать не более пяти часов подряд freepik

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Экстренные графики отключения света ввели в Киеве. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Электричество будут отключать таким образом, чтобы каждый житель Киева был без света не более пяти часов подряд.

«Теперь ДТЭК по очереди будет отключать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов», — подчеркнули в энергохолдинге.

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Стабилизационные графики сейчас не работают, пояснили в компании, так как ситуация с энергосистемой в городе остается сложной. Гендиректор украинского холдинга Александр Фоменко отмеечал, что Киев обеспечен электричеством только на 30%.

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В российском Минобороны 23 ноября сообщили о массированном ударе по системе украинского военного управления и связанным с ней энергообъектам. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС Украины временно обесточили. Американское космическое агентство NASA показало снимок со спутника европейской части планеты. На ночной фотографии видно, что Украина находится в блэкауте.