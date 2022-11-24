Мир 24 ноября 2022, 22:52 Кличко не исключил эвакуацию части населения Киева Мэр Кличко: детей и пенсионеров могут вывезти из Киева Unsplash

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Некоторых граждан могут вывезти из Киева в пригород. Речь идет о детях и пенсионерах, заявил мэр города Виталий Кличко в эфире новостного телемарафона.

«Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения», — объяснил глава города.

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Кличко также предупредил горожан о вероятности развития «плохого сценария», поэтому призвал их запастись питьевой водой, едой и теплой одеждой.

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Мэр Киева заявил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время электроснабжение отключено у 70% жилого городского фонда. Поэтому киевлянам лучше переехать в пригород — в частные дома, в которых есть печи.

Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что в среду все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС пришлось временно обесточить, а подавляющее большинство жителей страны остались без света.

По данным Минобороны России, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.