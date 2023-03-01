Мир 01 марта 2023, 10:03 Более 45 тысяч человек погибли при землетрясении в Турции AFAD: число жертв землетрясения в Турции достигло 45 089 человек РИА «Новости»

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Число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции составило 45 089 человек. Последние данные о количестве жертв опубликовало Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан», — сказано в сообщении.

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Людей, оставшихся без крыши над головой, разместили в более чем 358 тысячах палаток, а также в контейнерных домах.

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Землетрясение магнитудой 7,6 и 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш 6 февраля. Оно оказалось самым сильными в стране с 1939 года. Утром 1 марта стало известно о новых подземных толчках в Турции, их почувствовали в Кахраманмараше и Адыямане. Предсказавшей трагедию сейсмолог Френк Хугербитс заявил, что стоит ожидать мощного землетрясения в период с 2 по 7 марта.