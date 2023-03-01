Мир 01 марта 2023, 08:49 Новые подземные толчки зафиксировали в Турции CNN Turk: новые подземные толчки произошли в Адыямане и Кахраманмараше РИА «Новости»

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в городах Турции. Об этом сообщило издание CNN Türk со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В Адыямане магнитуда толчков составила 4,2, в Кахраманмараше — 4,4.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В начале февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последней официальной информации, в результате катаклизма погибли свыше 45 тысяч человек.

Сейсмолог из Нидерландов Френк Хугербитс спрогнозировал новое сильное землетрясение с 2 по 7 марта. Специалист не указал конкретные точки катаклизма, однако отметил, что под угрозой находятся не менее 12 мест на планете. По его мнению, магнитуда землетрясений составит до 8,5.

Ранее Хугербитс предсказал землетрясения в Турции в начале февраля.