Мир 25 февраля 2024, 11:40 Более 40% избирателей в Белоруссии проголосовали на парламентских выборах ЦИК Белоруссии: явка на парламентские выборы к 09:00 составила 43,64% Xinhua/globallookpress

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Почти половина избирателей в Белоруссии уже отдали свои голоса на парламентских выборах. Явка к 09:00 по московскому времени составила 43,64%. Об этом заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас есть первые сведения на девять часов утра. Явка составила 43,64%», — указал председатель белорусского Центризбиркома.

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По его словам, больше всего жителей проголосовали в Могилевской области — свои голоса отдали свыше 54% белорусов. В Витебской области явка составила более 43%, а в Гомельской — более 51%. Меньше всего людей пришло на выборы в столице — в Минске проголосовали около 31% граждан. В Минской области зафиксировали явку более 42%.

Досрочное голосование на президентских выборах началось в России. Проголосовать могут россияне, находящиеся в труднодоступных местах и отправляющиеся в плавание в основное время выборов. В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала, в 2018 году она составила примерно 0,25% от общего числа голосовавших. Досрочные выборы также стартовали в Запорожской области.