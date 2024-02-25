Выборы 25 февраля 2024, 10:49 Досрочное голосование на президентских выборах стартовало в Запорожской области РИА «Новости»

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Жители Запорожской области начали голосовать на досрочных выборах президента России. Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Ее процитировало РИА «Новости».

«В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации», — сообщила глава избиркома.

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Она добавила, что первыми свои голоса отдают жители населенных пунктов, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения, и военнослужащие. Катющенко подчеркнула, что комиссия оказывает избирателям организационную и методическую поддержку.

Ранее стало известно, что досрочное голосование на выборах президента началось в труднодоступных и отдаленных местах, в том числе на кораблях, которые отправятся в плавание в основное время выборов. Представители избирательных комиссий в разных регионах с помощью вертолетов и собачьих упряжек посетят полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. По информации ЦИК, досрочное голосование продлится до 14 марта.