Более 300 россиян вернулись из Латинской Америки
Прямо в самолете они записали видео, где поблагодарили российские власти за возможность вернуться. Ролик опубликовал RT.
Рейс осуществила компания AZUR air. Российский самолет 2 апреля сначала приземлился в Рио-де-Жанейро, где забрал часть туристов, а потом отправился за остальными в Лиму. На борту находились 314 человек, в том числе и один ребенок.
По словам одного из пассажиров, Рамиля, вылететь из Перу удалось не сразу.
«Задержка была в Лиме. Часа четыре мы ждали, со списком что-то было не то. Считали [людей] раз 15. В итоге все сошлось», — отметил он в разговоре с «360».
Мужчина поблагодарил сотрудников российского консульства в Перу.
Работали очень четко, постоянно были на связиРамиль.
Другие туристы делились в соцсетях фото и рассказами о том, как начиналось это долгое путешествие.
Другая пассажирка написала, как рада возвращению на родину.
«Приземлись только что! Мы дома! Спасибо всем, кто держал за нас скрещенными и пальцы, и ноги, и мужа с котом», — заявила она в одной из социальных сетей.
По словам Рамиля, прилетевших пассажиров отпустили домой на карантин, предварительно измерив температуру тепловизором.
В МИД РФ 2 апреля рассказали, что еще около 25 тысяч россиян за рубежом просят забрать их в Россию из-за непростой эпидемической ситуации в мире.
В первый день апреля российские туристы вернулись из Индии. О том, как жестко обходились с иностранцами власти этой страны, «360» рассказывала россиянка Полина Мудрова.