Более 300 россиян вернулись из Латинской Америки

Россияне продолжают возвращаться на родину из-за пандемии коронавируса. Более 300 человек прилетели из Перу. Их собирали по всей Латинской Америке.

Прямо в самолете они записали видео, где поблагодарили российские власти за возможность вернуться. Ролик опубликовал RT.

Рейс осуществила компания AZUR air. Российский самолет 2 апреля сначала приземлился в Рио-де-Жанейро, где забрал часть туристов, а потом отправился за остальными в Лиму. На борту находились 314 человек, в том числе и один ребенок.

По словам одного из пассажиров, Рамиля, вылететь из Перу удалось не сразу.

«Задержка была в Лиме. Часа четыре мы ждали, со списком что-то было не то. Считали [людей] раз 15. В итоге все сошлось», — отметил он в разговоре с «360».

Мужчина поблагодарил сотрудников российского консульства в Перу.

Работали очень четко, постоянно были на связи Рамиль.

Другие туристы делились в соцсетях фото и рассказами о том, как начиналось это долгое путешествие.

Источник фото: соцсети

Другая пассажирка написала, как рада возвращению на родину.

«Приземлись только что! Мы дома! Спасибо всем, кто держал за нас скрещенными и пальцы, и ноги, и мужа с котом», — заявила она в одной из социальных сетей.

По словам Рамиля, прилетевших пассажиров отпустили домой на карантин, предварительно измерив температуру тепловизором.

В МИД РФ 2 апреля рассказали, что еще около 25 тысяч россиян за рубежом просят забрать их в Россию из-за непростой эпидемической ситуации в мире.

В первый день апреля российские туристы вернулись из Индии. О том, как жестко обходились с иностранцами власти этой страны, «360» рассказывала россиянка Полина Мудрова.