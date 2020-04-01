Более 400 россиян вывезли 1 апреля из Индии

Российское посольство помогло 406 россиянам покинуть страну 1 апреля, сообщило РИА «Новости». Они улетели в Москву дополнительным рейсом «Аэрофлота».

Среди пассажиров было четверо грудных детей. Также 150 россиян, не попавших на самолет, получили помощь от дипломатического представительства.

Всего из страны с 22 марта было вывезено более тысячи человек, четырьмя рейсами, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

«В то же время из Гоа двумя рейсами компании „Россия“ вывезено 259 пассажиров», — уточнил он.

У россиян во многих странах мира сейчас проблемы с вовращением домой. 31 марта страна объявила о закрытии авиасообщения с другими государствами. Туристы, застрявшие в Дохе, рассказали «360», что уже сутки сидят в аэропорте в ожидании вылета.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево — единственный, принимающий международные рейсы в Москве, будет пропускать только 500 человек в день, чтобы максимально обезопасить прибывающих.