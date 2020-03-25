«Полиция устраивает нам облавы!». Россиянка застряла в Индии и не может выйти даже из номера отеля

Перелеты отменены, гостиницы отказываются селить людей с европейской внешностью, полиция требует справки о здоровье. Это то немногое, с чем пришлось столкнуться российским туристам за последние две недели.

Полина Мудрова — одна из тысяч россиян, которые оказались заблокированы в разных городах Индии. В интервью «360» она в подробностях рассказала о ситуации в запертой от туристов стране.

Девушка прилетела на отдых в Индию задолго от всеобщей пандемии. 1 марта она приземлилась в Дели и не подозревала, что отпуск может затянуться на месяц.

Приключения «не по плану» начались 15 марта, когда Полину отказались селить в гостиницу из-за европейской внешности.

«Чтобы заехать в отель, нужно было предоставить справку, что я не больна коронавирусом, при этом тест можно сделать только в крупных городах, до которых еще надо доехать. Сделать это практически невозможно — везде блокпосты», — рассказала девушка.

Сейчас Полина — в небольшом городке в 120 километрах от Дели. Заселиться помогли соотечественники, которые нашли гестхаус с владельцами из России. Благодаря им сотни российских туристов не остались без крыши над головой.

Полина должна была улететь 23 марта, перелет был запланирован через Казахстан. Но сначала Казахстан закрыл границу и отменил рейс, затем Индия заявила о переносе на неопределенное время.

«Из комнаты мы тоже выйти не можем. Полиция теперь от нас тоже требует справки, что мы здоровы. Мы как будто преступники, прячемся по комнатам, чтобы нас не поймали».

Россияне уже отправили обращение в МИД РФ. Российское посольство в Индии сообщило, что вылет состоится в ближайшее время, сейчас формируется общий список всех заблокированных россиян.

При этом туроператоры, работающие на индийском направлении, сообщили агентству РИА «Новости», что вывезли последних организованных российских туристов из этой страны.