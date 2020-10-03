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    03 октября 2020, 07:11

    Более 3 тысяч азербайджанских военных погибли в Карабахе

    Андрей Иванов

    Армия Азербайджана понесла серьезные потери с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе погибли более трех тысяч азербайджанских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь непризнанной республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.
    Более 3 тысяч азербайджанских военных погибли в Карабахе

    «По данным разведки, число жертв со стороны Азербайджана уже превышает 3000 человек. Большинство тел находится в нейтральной зоне, и никто ничего не делает, чтобы вывезти их оттуда», — написал Погосян.

    Ранее в Баку заявили о больших потерях со стороны Армении.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. На линии соприкосновения начались боевые действия, которые не утихают уже седьмой день. Турция открыто поддержала Азербайджан.

    Ранее в МИД Армении заявили, что «агрессивные совместные действия Азербайджана и Турции и использование иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир». Ереван готов к мирным переговорам. Глава армянского правительства Никол Пашинян подчеркнул, что мир в Карабахе установится, когда Турция уйдет с Южного Кавказа.

    Новости SMI.FM