Более 3 тысяч азербайджанских военных погибли в Карабахе

«По данным разведки, число жертв со стороны Азербайджана уже превышает 3000 человек. Большинство тел находится в нейтральной зоне, и никто ничего не делает, чтобы вывезти их оттуда», — написал Погосян.

Ранее в Баку заявили о больших потерях со стороны Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. На линии соприкосновения начались боевые действия, которые не утихают уже седьмой день. Турция открыто поддержала Азербайджан.

Ранее в МИД Армении заявили, что «агрессивные совместные действия Азербайджана и Турции и использование иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир». Ереван готов к мирным переговорам. Глава армянского правительства Никол Пашинян подчеркнул, что мир в Карабахе установится, когда Турция уйдет с Южного Кавказа.