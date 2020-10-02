Ереван заявил о готовности к мирным переговорам по Нагорному Карабаху

«Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Хотя эта агрессия против Нагорного Карабаха и впредь будет получать наш решительный ответ, мы готовы взаимодействовать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994–1995 годов», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что «агрессивные совместные действия Азербайджана и Турции и использование иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риск полномасштабной войны».

Ранее Ереван и Баку не рассматривали мирные переговоры по конфликту на линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Ереван и Баку обвинили друг друга в агрессии. Есть сообщения о жертвах с обеих сторон. Ранее армянские военные перекрыли все дороги в Карабах. Гражданским запретили въезд в зону конфликта.