30 марта 2024, 09:00
Более 200 тысяч украинцев въехали в Германию за два года
Бундестаг: с 2022 года в Германию въехали более 200 тысяч мужчин с Украины
С 2022 года на территорию Германии с Украины въехали порядка 209 тысяч мужчин. Об этом сообщил статс-секретарь немецкого МВД Махмут Оздемир, его слова привела пресс-служба бундестага.
Парламентский запрос к правоохранителям сделал член парламента от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. В своем обращении он попросил полицию назвать количество проживающих в стране украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые въехали в страну с 2022 года и по текущий момент.
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В ответе Оздемир привел данные реестра иностранных граждан.
«В Германии по состоянию на 31 января находились 209 842 человека. Данные на 29 февраля на данный момент отсутствуют», — заявил в своем комментарии статс-секретарь.
В конце 2023 года Минобороны Украины не исключило вероятную мобилизацию граждан, которые покинули страну. Глава немецкого Минюста Марко Бушман отмечал, что законодательство ФРГ не предусматривает высылку военнообязанных украинцев из страны.
Германия
Украина
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