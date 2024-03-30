Мир 30 марта 2024, 09:00 Более 200 тысяч украинцев въехали в Германию за два года Бундестаг: с 2022 года в Германию въехали более 200 тысяч мужчин с Украины Unsplash

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С 2022 года на территорию Германии с Украины въехали порядка 209 тысяч мужчин. Об этом сообщил статс-секретарь немецкого МВД Махмут Оздемир, его слова привела пресс-служба бундестага.

Парламентский запрос к правоохранителям сделал член парламента от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. В своем обращении он попросил полицию назвать количество проживающих в стране украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые въехали в страну с 2022 года и по текущий момент.

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В ответе Оздемир привел данные реестра иностранных граждан.

«В Германии по состоянию на 31 января находились 209 842 человека. Данные на 29 февраля на данный момент отсутствуют», — заявил в своем комментарии статс-секретарь.

В конце 2023 года Минобороны Украины не исключило вероятную мобилизацию граждан, которые покинули страну. Глава немецкого Минюста Марко Бушман отмечал, что законодательство ФРГ не предусматривает высылку военнообязанных украинцев из страны.