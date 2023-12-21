Мир 21 декабря 2023, 15:01 Нашли выход. Украина в 2024 году призовет в ряды ВСУ уехавших за рубеж граждан Bild: Украина привлечет к военной службе уехавших за рубеж граждан Ministry of Defense of Ukraine

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти в 2024 году планируют привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. Его слова привела немецкая газета Bild

«Речь идет об украинцах в возрасте от 25 до 60 лет, уехавших в Германию и другие страны», — пояснил министр.

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По словам Умерова, власти попросят их сообщить о себе в призывные центры ВСУ. В будущем рекрутов будут информировать о том, где они станут служить и какое вооружение получат, пообещал он. Глава Минобороны Украины подчеркнул, что набор новых военнослужащих должен быть справедливым.

Военное руководство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек. В связи с этим властям нужно найти 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).

Украинская армия несет колоссальные потери в зоне спецоперации. В стране возник дефицит пригодных к службе мужчин призывного возраста, из-за чего ВСУ не смогли набрать даже группу танкистов на обучение работе с Leopard 2.