Мир 06 января 2024, 14:31 Экстрадицию военнообязанных украинцев из Германии назвали невозможной Министр юстиции ФРГ назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев Unsplash

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Действующее законодательство Германии не предусматривает высылку военнообязанных граждан Украины из страны. Об этом изданию Welt am Sonntag сообщил глава министерства юстиции Марко Бушман.

«Мы понимаем желание правительства Украины вернуть военнообязанных украинских мужчин из-за границы для прохождения военной службы. Но немецкое законодательство не позволяет экстрадировать этих людей, это я говорю как федеральный министр юстиции», — сказал он.

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Минобороны Украины сообщало, что под мобилизацию в 2024 году могут попасть покинувшие страну украинцы. При этом в офисе Владимира Зеленского отмечали, что они вернутся на родину лишь в том случае, если власти европейских стран откажутся от их финансовой поддержки.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что власти республики в случае запроса Украины готовы заняться выдачей подлежащих мобилизации украинцев.