Мир 03 марта 2023, 16:01 Митинги в поддержку России прошли в ЦАР Жители ЦАР вышли на митинги против требований Запада свернуть сотрудничество с Россией РИА «Новости»

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Митинги против вмешательства США и ЕС во внутренние дела ЦАР собрали сотни человек в столице Центрально-Африканской Республики. Жители требовали не подчиняться давлению Запада и не прекращать сотрудничество с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники акций протеста держали в руках российские флаги и транспаранты. Среди самых популярных лозунгов: «В ЦАР поддерживают Россию», «Нет шантажу и издевательствам Запада».

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Митинги стали ответом на прессинг США и Франции, которые подталкивают власти ЦАР отказаться от сотрудничества с Россией и заставить русских уйти из страны.

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«Мы здесь, прежде всего, для того, чтобы противостоять вмешательству, <…> чтобы сказать: „Нет! Мы, народ ЦАР, благодарны русским“», — отметил активист Дидасьен Коссиматчи.

Главное требование собравшихся он обозначил одной фразой — «чтобы русские остались и никуда не уходили».

В конце февраля США попытались сорвать проведение саммита Россия — Африка.