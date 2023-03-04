Мир 04 марта 2023, 11:24 Акции в поддержку России прошли в Австралии ТАСС: жители Австралии вышли на акции протеста против военной помощи Украине РИА «Новости»

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Жители Австралии выразили поддержку России и выступили против военной помощи Украине. В Сиднее акция прошла у российского генконсульства, сообщил ТАСС.

Участники митинга держали в руках российские флаги и лозунги, призывающие прекратить конфликт с Россией и отодвинуть силы НАТО от ее границ.

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«Мы против поддержки правительством [Австралии] НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией», — отметил один из участников манифестации.

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Организатор протестной акции, пророссийский активист Семен Бойков подчеркнул, что Россия борется с нацизмом, ее армия сражается за новый, справедливый миропорядок.

В Брисбене акцию в поддержку России пытался сорвать мужчина, выступавший за помощь Украине, но полицейские этого не допустили.

В пятницу, 3 марта, митинги в поддержку России прошли в столице Центрально-Африканской Республики.