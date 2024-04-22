Мир 22 апреля 2024, 07:54 Более 150 тел нашли в массовом захоронении в секторе Газа Al Jazeera: в массовом захоронении в Хан-Юнисе в секторе Газа обнаружили 180 тел РИА «Новости»

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В массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер» в Хан-Юнисе в Газе нашли тела 180 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Палестинские службы гражданской обороны обнаружили массовое захоронение, в котором обнаружили 180 тел, внутри медицинского комплекса „Нассер“ в Хан-Юнисе», — указал телеканал.

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По словам авторов материала, захоронение организовали израильские военные. В нем нашли тела не только мужчин, но и женщин с детьми. Поисковики продолжают искать погибших.

По данным радиостанции Kan, бойцы ЦАХАЛ вышли из Хан-Юниса 7 апреля. Израильские войска работали в этом регионе последние четыре месяца.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы военных действий на Южном направлении. Как утверждал премьер Израиля Биньямина Нетаньяху, войска страны в ближайшие дни усилят военно-политическое давление на палестинских радикалов ХАМАС и нанесут «болезненные удары».