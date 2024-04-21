Мир 21 апреля 2024, 18:20 Нетаньяху пообещал нанести «болезненные удары» по ХАМАС Нетаньяху: Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на ХАМАС Freepik

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В ближайшие дни Израиль планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям по случаю начинающегося праздника Песаха (еврейская Пасха).

Нетаньяху отметил, что ХАМАС не пошел на сделку, которая предлагала прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Он назвал ХАМАС единственным игроком, который не позволяет достичь соглашения.

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«Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», — сказал израильский премьер.

По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС — единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.

Нетаньяху также подчеркнул, что ЦАХАЛ играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы не допустить введения Соединенными Штатами санкций против одного из израильских батальонов.