21 апреля 2024, 20:38
Израиль утвердил планы продолжения военных действий на южном направлении
Начальник Генштаба Израиля утвердил планы военных действий на Южном направлении
Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку и утверждение планов Израиля по продолжению военных действий на Южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны страны.
В совещании приняли участие генерал-майор Ярон Финкельман и другие высокопоставленные офицеры.
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Подробностей обсуждения дальнейших боевых действия авторы сообщения не привели.
В ближайшие дни Израиль, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары».
По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС — единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.
Войны
Конфликт Израиля и Палестины
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