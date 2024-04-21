Мир 21 апреля 2024, 20:38 Израиль утвердил планы продолжения военных действий на южном направлении Начальник Генштаба Израиля утвердил планы военных действий на Южном направлении Freepik

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Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку и утверждение планов Израиля по продолжению военных действий на Южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны страны.

В совещании приняли участие генерал-майор Ярон Финкельман и другие высокопоставленные офицеры.

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Подробностей обсуждения дальнейших боевых действия авторы сообщения не привели.

В ближайшие дни Израиль, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары».

По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС — единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.