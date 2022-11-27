Мир 27 ноября 2022, 03:17 Более 100 закрытых «пунктов несокрушимости» обнаружили в Киеве Депутат Рады Арахамия: в Киеве не открылись более 100 из 530 пунктов обогрева Публичное достояние

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Более 100 пунктов обогрева из 530 закрыты сейчас в Киеве. В некоторых точках нет электрогенераторов, интернета или воды. Об этом сообщил председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия, написало местное издание «Страна.ua».

«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% случаях эти „пункты несокрушимости“ вообще закрыты», — отметил он.

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Арахамия заверил, что будет проводится работа с городской властью, чтобы все организационные вопросы решились в течение двух-трех дней.

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов страны. Эту проблему украинский лидер связал с работой местных властей.

Украинская столица столкнулась с огромными проблемами с электричеством 23 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны. При этом он не исключил эвакуацию пенсионеров и детей.