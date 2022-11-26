Мир 26 ноября 2022, 01:55 Зеленский пожаловался на плохую организацию «пунктов несокрушимости» на Украине Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов страны. Эту проблему он связал с некачественной работой местных властей.

«По всей стране развернуты „пункты несокрушимости“, но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — заявил украинский лидер в очередном видеообращении.

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Больше всего жалоб поступило от жителей Киева. По словам Зеленского, в столице всем необходимым горожан будут обеспечить только в пунктах, развернутых на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и железнодорожном вокзале Киева.

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Всего в стране открыли четыре тысячи пунктов. Президент Украины попросил чиновников акцентировать внимание на этой проблеме и обеспечить точки всем необходимым, сообщило РИА ФАН.

Украинская столица столкнулась с огромными проблемами с электричеством. Сразу несколько областей остались без света23 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко указал на критическое состояние энергетической инфраструктуры Украины. Он не исключил эвакуацию пенсионеров и детей.