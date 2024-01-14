Знаменитости 14 января 2024, 22:19 Спутница Алена Делона обвинила его детей в попытке убийства отца Figaro: спутница актера Делона обвинила его детей в попытке убийства отца Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Global Look Press

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Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен пожаловалась полицейским на детей артиста, обвинив их в «попытке умышленного убийства». Об этом сообщило издание Figaro, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

«Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, <…> чтобы „было проведено срочное расследование“ по фактам, которые, по ее мнению, схожи с „попыткой умышленного убийства“ 88-летнего актера его детьми», — сказано в материале.

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По данным журналистов, Делон болеет раком крови — диффузной лимфомой.

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