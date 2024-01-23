Спецоперация 23 января 2024, 08:26 ВСУ начали тестировать иностранные комплексы радиоэлектронной борьбы Отставной подполковник ЛНР Марочко: ВСУ тестируют иностранные комплексы РЭБ

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Украинские войска тестируют иностранные станции радиоэлектронной борьбы на Краснолиманском направлении и в районе Артемовска. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он отметил, что работа РЭБ армии противника различных модификаций, в основном зарубежного производства, фиксируется в ДНР и на западных границах ЛНР.

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«В ходе анализа установлено, что украинские боевики и их кураторы экспериментируют с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения», — констатировал Марочко.

Ранее он сообщал, что на Краснолиманском направлении проходит проверка работы связистов ВСУ. Ее осуществляет комиссия из управления связи штаба оперативно-стратегической группы «Хортица». Поводом стал недавний случай потери управления украинскими подразделениями на передовых позициях на указанном направлении. Специалисты выяснят, почему между звеньями «рота — батальон — бригада» отсутствовала связь.