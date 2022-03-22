Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

Из Мариуполя за сутки — с 8:00 21 марта по 8:00 22 марта — эвакуировали 619 человек, в том числе 134 ребенка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

Мирных жителей эвакуировали в село Безыменное Новоазовского района. Все они находятся в пункте оказания помощи, который развернули силами МЧС Донецкой народной республики. По данным штаба теробороны ДНР, с 5 марта в этот пункт удалось эвакуировать более четырех тысяч человек.

За последние сутки при обстрелах со стороны украинской армии пострадали трое мирных жителей Мариуполя. Раненым оказывают помощь в медицинских учреждениях ДНР.

Глава республики Денис Пушилин считает, что установление контроля над Мариуполем может занять продолжительное время. Сейчас в городе несколько тысяч бойцов украинских добровольческих батальонов, их основная позиция — завод «Азовсталь», площадь которого — около 11 тысяч квадратных метров.