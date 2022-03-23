«Топили снег на костре, под пулями». Эвакуированные из Мариуполя рассказали о стрельбе ВСУ по мирным жителям

Ежедневно мирные жители Мариуполя пытаются покинуть город. Одна из выбравшихся по зеленому коридору женщин рассказала о ситуации внутри. По ее словам, пережитого она не пожелала бы никому. Ее слова приводят «Известия».

«Еще летали пули над нами, 15-го числа мы выбрались из Мариуполя через Володарскую трассу. Нам дали „зеленый коридор“ в ДНР. Очень приятные и приветливые люди, угощали конфетами детей, воду дали в дорогу, рассказали, как правильно ехать», — поделилась историей одна из беженок.

По ее словам, ситуация в Мариуполе ужасная.

«К родственникам не пробраться, не узнать, как они. Воды нет. Все это время мы топили снег на костре, под пулями. Ужасная ситуация, не пожелаю ее никому», — заявила женщина.

Она рассказала, что мирных жителей Мариуполя обстреливали со стороны ВСУ, поскольку, когда начались первые обстрелы, солдат «ДНР на той территории еще не было».

Ранее стало известно, что за месяц временное убежище на территории России получили более 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан Украины.