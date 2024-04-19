Мир 19 апреля 2024, 15:36 «Бойся, паяц!» Запад уличили в намерении ликвидировать Зеленского Медведев не исключил, что Запад решил ликвидировать Зеленского Официальный сайт президент Украины

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Сведения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал политик.

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Накануне национальная прокуратура Польши обвинила местного жителя в согласии «сотрудничать с разведкой России, чтобы собирать данные для покушения на Зеленского». Никаких доказательств в ведомстве не привели.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявлял, что украинского лидера могут свергнуть в конце весны этого года. Зеленский «достаточно серьезно раздражает некоторые круги» в Европе и США.